8 DEAŞ'lı Terörist Mezarlıkta Kurşuna Dizilerek Öldürüldü

El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), kısa bir süre önce operasyonla sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın8yöneticisini kurşuna dizerek öldürdü. DEAŞ'lı teröristler, HTŞ 'ye karşı daha önce suikast yaptıkları ve çeşitli saldırılarda yer aldıkları için HTŞ tarafından öldürüldüler.

Daha önce El Nusra'nın iki numaralı ismi Ebu Abdullah el-Şami, İdlib'in güneyindeki Maret el Numan ilçesinde ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayı komutanı Ebu Ahmad Sinsavi ise İdlip kırsalında DEAŞ tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

ÖLDÜRÜLENLER YÖNETİCİ KADROSUNDAN

Suriye'de İdlib bölgesinde etkin olan HTŞ, İdlib'in Sarkip kasabasında yakaladığı 8 DEAŞ'lı terörist kırsal bir alanda mezarlık içinde yan yana dizip kurşuna dizerek öldürdü. Öldürülen 8 kişinin, DEAŞ'ın kuzey Suriye'deki yönetici kadrosundan olurken, öldürülenler arasında bulunan Ebu Eyhem el Humusi isimli şahsın örgütün Humus, Hama ve Kuzey Suriye yöneticisi olduğu belirtiliyor. DEAŞ da geçen ay HTŞ üyesi 3 militanı aynı yerde boğazlarını keserek öldürmüştü.(Kaynak: Sputnik)