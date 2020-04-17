8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, Özal'ın Türkiye'nin demokratik, özgür ve sivil bir yapıya kavuşmasında önemli katkılar sağladığını belirtti.

Özal'ın Türkiye'nin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını aktaran Yel, "Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkıları olan, vizyonu, engin birikimiyle ülkemiz siyasi tarihine adını yazdıran 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA