8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, Özal'ın ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini belirtti.

Mesajda şunlara yer verildi:

"Değerli hizmetleriyle aziz milletimizin ufkunu açan ve gönüllerde müstesna bir yer edinen 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 27. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Milletimiz kendisine hizmet edenleri unutmaz. Bu yüzden merhum Turgut Özal aradan yıllar da geçse gönüllerdeki yerini koruyor."

Kaynak: AA