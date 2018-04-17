8. Cumhurbaşkanı Özal, Vefatının 25. Yılında Anıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı. Her Malatyalının hemşehrisi olmakla gurur duyduğu bir lider" dedi.

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, vefatının 25. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen konferansla anıldı. Belediye Meclis Üyeleri Derneği, Müteşebbis Gelişim Vakfı ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özal'ın kabinelerinde bakanlık yapan Halil Şıvgın, Vehbi Dinçerler, Oltan Sungurlu ve Hüsnü Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özal'ın icraatlarıyla Türkiye'ye lig atlatan bir lider olduğunu belirttiği konuşmasında, "Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı. Her Malatyalının hemşehrisi olmakla gurur duyduğu bir lider. Yaşadığı zaman dilimi içinde fikirleri ve icraatlarıyla çok tartışılan ama hiç şüphesiz Türkiye'ye lig atlatan bir lider. Ben rahmet ve minnetle anıyorum. O hür teşebbüsü özellikle Anadolu insanını dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren, önünü açan ve devletçi bir anlayışla liberal bir ekonomiye geçirten ve bu anlamıyla da Türkiye'ye çağ atlatan bir lider. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle eğer Türkiye 7.4 büyümeyi yakalamışsa hiç şüpheniz olmasın bunda büyük pay özel sektörün. Özel sektörün katılımlarıyla Türkiye büyüyor" ifadelerini kullandı.

Anavatan Partisi'nin kurucularından ve eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Doğan, Turgut Özal'ı Türk siyasi hayatına ve Türkiye'deki etkileri bakımından iki ana başlık altında toplamak gerektiğini ekonomik ve sosyal reformlar ile getirilen büyük zihniyet değişikliği üzerinden değerlendirmek gerektiğini ifade etti. - ANKARA