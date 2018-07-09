8 Çocuk ve Antrenörleri Kurtarılmayı Bekliyor

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuktan 4'ünün kurtarılmasının ardından diğer çocuklar ve antrenörlerini kurtarma operasyonu sürüyor.

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde yaptıkları gezi esnasında antrenörleri ile birlikte bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonu sürüyor. Dün saatler süren çalışmaların ardından mağaradaki 4 çocuk kurtarılmıştı. Yabancı dalgıçların da bulunduğu kurtarma ekibi, halen mağarada bulunan 8 çocuk ve antrenörleri kurtarmak için yeniden harekete geçti. Taylan İçişleri Bakanı Anupong Paochinda gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan çocukların sağlığının iyi olduğunu tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ile antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezi sırasında şiddetli yağış nedeniyle mağaranın girişini su basması sonucu içeride mahsur kalmıştı. Grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulunmuştu. Operasyonun koşullara göre 2-4 gün arası süreceği belirtiliyor.

(İHA)