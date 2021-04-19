8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün iftara dakikalar kala kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 62. Sokakta bulunan tek katlı evde meydana gelmişti. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışmış ve öfkeli koca 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Rahmi Parlak, il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Parlak, "Pişmanım" dedi. - SİVAS

8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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