8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası'nın genel kurulu 21-22 Mart'ta

18.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:12

8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası'nın ilk genel kurul toplantısının, 21-22 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.



Oda Başkanı Serkan Yakan, üyelerle birlikte düzenlediği bilgilendirme toplantısında, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların yanı sıra önümüzdeki süreçte yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler verdi. Yakan, 8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası'nın ilk genel kurulunun, 21 ve 22 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.



Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Genel Başkanlığına da aday olacağını söyleyen Yakan, bu süreci de başarıyla sonlandıracaklarına inandığını belirtti. İstanbul ve Ankara'nın dışında bir kente mesleki birlik başkanlığını getireceğini ifade eden Yakan, "Bu, bizim bu şehre mesleki bir borcumuzdur" dedi



Mayıs ayında Ankara'da yapılacak genel kurul için şimdiden hazırlık yaptıklarını dile getiren Yakan, 'kente hizmet, ülkeye hizmettir' sloganıyla çıktıkları yolda, başarıya ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA