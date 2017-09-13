8. Bodrum Sutopu Şenlikleri" Başladı

"8. Bodrum Sutopu Şenlikleri", Bodrum'un Kumbahçe sahilinde başladı.



Bodrum Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası destekleriyle, Bodrum'un Kumbahçe sahilinde gerçekleştirilen "Bodrum Sutopu Şenlikleri"nde, 8 takım kıyasıya mücadele ediyor.



Su topu oyununun havuzdan denize taşındığı etkinlikte, Bodrumlu işletmecilerden oluşan takımlar yarışıyor. Sporcuların denizdeki mücadelesi, plajdaki yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi.



Şenlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Organizatör Erdal Taşdemir, şenliği düzenlemekteki amaçlarının, futboldan, basketboldan uzaklaşıp, su topuna önem vermek olduğunu ifade etti.



Şenliğe Bodrumlu işletmecilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Taşdemir, "Biz memnunuz, mekanlar da memnun. Çalışanlar da geliyorlar gayet güzel oynayıp dönüyorlar. Bu projeyi büyütmek istiyoruz." dedi.



Sutopu Muğla Temsilcisi, Yarımada Sutopu Kulübü Başkanı ve Antrenörü Fatih Pehlivan ise su topunun havuzlarda oynanan bir spor olduğunu ancak bunu denize taşıdıklarını söyledi.



8. Bodrum Sutopu Şenlikleri, yarın final maçının ardından sona erecek.