8 Binayı Yıkacağımızı Hak Sahiplerine İlettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, yapılan analiz çerçevesinde 8 binanın riskli bulunduğunu belirterek, "Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik" dedi. Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan analizleri değerlendirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında her türlü desteğin vatandaşlara sağlandığını belirten Kurum vatandaşlara çağrıda bulunarak, binalarında risk analizi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Yıkılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirileceğini belirten Kurum, "Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilk günden itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde süreci anbean takip ediyoruz. Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik ve bu alana ilişkin yapmış olduğumuz tespitler neticesinde yıkılan binamız kırmızıyla işaretle etrafındaki on apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde iki apartmanımızdan biri İhya apartmanı dört numaralı apartman biri de on numaralı Çam apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte bakanlık olarak biz hem kira desteği hem de yapımla alakalı bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle bu süreci yürüteceğiz. Yunus apartmanı sizin de gördüğünüz üzere vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını almaları suretiyle bugün boşaltıyoruz ve yıkımına da bugün geleceğiz. Yunus apartmanımız da zaten riskli. Tüm bölgede Kartal Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarımız riskli binalarla alakalı müracaatlarını hem Alo 181'e hem de Bakanlığımızın il müdürlüğüne müracaat edebilir, burada bir iletişim ofisi kuracağız. Bu ofiste valiliğimiz, kaymakamlığımız, bakanlığımızın ilgili birimleri olacak. Bu dönüşüm sürecini vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, hak sahiplerine sağlam güvenilir evlerini hızlı bir şekilde en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi.

"DEVLETİMİZ, BAKANLIĞIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARI ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ ZATEN YAPIYOR"

Riskli bina sahipleriyle görüşüldüğünü ifade eden Kurum, "Buna ilişkin hem Yunus apartmanı sakinleri hem de diğer apartmandaki sakinlerimizle az önce toplantı yaptık. Kendilerine de bu bilgilendirmeleri yaptık. Bu süreci el birliği içerisinde yürütecek, başka analarımızın ağlamaması ve ocaklarına ateş düşmemesi amacıyla hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz kararlıyız. Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı gidip yıkılması gerekiyorsa yıkacağız. Güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendireceğiz. Buna ilişkin başvuruları vatandaşlarımız bakanlığımıza yapabilir. Tekrar söylüyorum biz artık bu yayınları yapmak istemiyoruz. O yüzden tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum. Eski binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Tekrar milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"BAKANLIKLAR İLGİLİ SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR"

Yıkımı gerçekleşecek Yunus apartmanı sakinlerinin binadaki ziynet eşyalarını almaları için kontrollü destek sağlandığını söyleyen Kurum, "Yunus apartmanının yıkımı evdeki o ziynet eşyalarını almaları için bir polisimiz bir de itfaiyemiz vatandaşımıza eşlik ediyor. Hızlı bir şekilde 5-10 dakika içerisinde evdeki özel eşyalarını almaları için müsaade ediyoruz. Aynı anda binayı da izlemeye devam ediyoruz. Bu alma işlemleri bitmesini müteakip yıkım işlemlerini 1-2 saat içerisinde başlayacağız. Alınan beton numuneleri beton sınıfının çok düşük olduğunu deniz kumunu ve deniz kabuğunu gözümüzde gördük. Dolayısıyla beton kalitesinde ve kullanılan demir noktasında eksiklikler var. Şu anki yönetmelikler çerçevesinde mevcut beton da yeni yönetmeliğin çok çok altında. Hem İçişleri Bakanlığımız hem Başsavcılığımız burada gerekli tetkikatı başlattı. Bilirkişilerimiz binanın temelinden tavanına kadar her yerinden numunelerini aldılar. Bunları laboratuvarda testlerini yapıyoruz. Bu testler neticesinde bilirkişi heyetimiz raporunu sunacak. Başsavcılığımız da bu rapora göre işlemini yürütecek. Diğer taraftan da bakanlıklar ilgili soruşturmayı yürütüyor. Bitmesini müteakip bunları da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ HİÇBİR YERE ZARAR VERMEDEN SÜRECİ YÜRÜTMEK"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, riskli binaların yıkılması konusunda bakanlıktan destek alınması gerektiğini belirtti. Kurum, "Tüm Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bu durumda olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin riskli binanız var ise şüpheleniyorsanız bakanlığımıza testlerinizi yaptırın. Biz bu tespitlerin yapılmasını müteakip gerekirse alanın tamamında bu projeyi yürütebiliriz. Devletimiz bu noktada her türlü yardıma hazır. Boşaltılan alandaki vatandaşlarımızla alakalı hem Aile Bakanlığımız hem valiliğimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kira desteğinden taşıma desteğine kadar her türlü desteği veriyorlar. Bunu valiliğimiz, kaymakamlığımız eliyle vatandaşlara duyuruyor ve bu irtibat ofisinde bu bilgileri alabilirler. Bunun dışında taşınma sürecine kadar da buradaki misafirhanelerden vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Hem devletimizin misafirhanesinde hem belediyelerimizin misafirhanesinde bu taşınma süreci bitene kadar da vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yandaki binalarımıza zarar vermeyecek şekilde yan tarafta zaten sağlam bir tane bina var diğerleri riskli. Ama vatandaşlarımızın eşyaları var gerçi binaların hepsi boş biliyorsunuz. Zarar vermeyecek şekilde yürüteceğiz. Tabi bunu yıkarken göreceğiz. Bizim elimizde olmayan sebeplerden ortaya çıkabilir. Amacımız hiçbir yere zarar vermeden süreci yürütmek" ifadelerine yer verdi.

