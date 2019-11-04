8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde güz renkleri

04.11.2019 11:12

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri, sonbaharın renklerine bürünmeye başladı.

Surlar, İçkale, Ulu Cami, Keçi Burcu, St. George Kilisesi ve Hevsel Bahçeleri ile ön plana çıkan kadim kentte, sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü yerlerden biri haline dönüştü.

Bu görsel şöleni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "şehrin kalbi" olarak bilinen İçkale yerleşkesinden başlayarak Keçi Burcu'na kadar "masalsı bir yolculuk" yapıyor.

Su ve kuş sesleri arasında masmavi gökyüzü ile tarihi surları da kadrajlarına sığdırma şansı bulan fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saat süren yolculukta hem manzaranın hem de temiz havanın tadını çıkarıyor.

Yeşilin adresi

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu'nun düzenlediği geziye katılan sinema oyuncusu Zekeriya Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'un hengamesinden sonra burada, Hevsel Bahçeleri'nde olmak çok güzel bir duygu." dedi.

Geziden büyük keyif aldığını vurgulayan Karakaş, "Burası bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Burada şahane bir manzara var." diye konuştu.

Fotono21 Derneği üyesi Sedat Hattısarı ise özellikle kavakların fotoğrafçılar için harika bir manzara oluşturduğunu belirterek, "Fotoğrafçıların burayı muhakkak değerlendirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Güzel gören güzel düşünür"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ceviz de doğa ve fotoğraf tutkunu olduğunu belirtti.

"Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır." felsefesiyle Diyarbakır'ın tarihi Hevsel Bahçeleri'nde gezintiye çıktıklarını anlatan Ceviz, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı bahçelerin, görülmesi ve fotoğraflanması gereken yerler arasında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA