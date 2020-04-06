8 BİN KİLOMETRELİK KORONAVİRÜS ÖZLEMİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- TUZLA'da yaşayan Çinli akademisyen Yi Lu ile eşi Türk akademisyen Onur Sabri Durak, Şanghay'da koronavirüs karantinasında yaşayan 3 yaşındaki çocukları Talayhan'dan aylardır ayrı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- TUZLA'da yaşayan Çinli akademisyen Yi Lu ile eşi Türk akademisyen Onur Sabri Durak, Şanghay'da koronavirüs karantinasında yaşayan 3 yaşındaki çocukları Talayhan'dan aylardır ayrı. Çift çocuklarının özlemini internet üzerinden görüşerek gideriyor.

İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde deniz hukuku öğretim görevlisi Onur Sabri Durak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde doktorasını yaparken tanıştığı Yi Lu ile evlendi. Pekin Üniversitesi Shenzhen Uluslarararası Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yi Lu ile Onur Sabri Durak, yurt dışı görevlerin getirdiği uzun ayrılıklara oğulları Talayhan'ın doğmasıyla birlikte son vererek Şanghay'a taşındı. Çinli büyükanne ve büyükbabanın desteğiyle Talayhan, Şanghay'da büyürken, anne Yi Lu gıda güvenliği hukuku, Durak ise deniz hukuku alanlarında eğitim alarak uzmanlaştı. Ocak ayı başında akademik çalışmalar için Çin'den Amerika'ya giden çift, ülkelerindeki salgını uzaktan izledi. Şanghay'a dönmek için İstanbul'a gelen çift, uçuşların iptal edilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜŞEBİLİYORUZ

İstanbul'da kalan Onur Sabri Durak ve eşi Yi Lu çifti oğullarını internet üzerinden görüşerek özlem giderdiklerini söyledi. Salgın döneminde Talayhan ve eşinin ailesinin 60 gün boyunca neredeyse hiç evden çıkmadan yaşadığını anlatan Durak, 'Yaklaşık 3 aydır çocuğumuzu göremiyoruz. Oğlumuza eşimin ailesi bakıyor. Onlar da yaklaşık 60 gün boyunca Çin'de izolasyonda yaşadılar oldukça riskli bir bölgede olmalarına rağmen. 3 yaşındaki bir çocuğu evde tutmak kolay olmadı. Ancak eşimin ailesi bu konuda büyük bir çaba gösterdi. Çin'den edindiğimiz tecrübelerle evde kalmak ve hijyen önemli. Oğlumuzla internet üzerinden kısa aralıklarla hem saat farkı hem de uyku düzenini bozmamak adına görüşüyoruz' diye konuştu.

Çinli Yi Lu ise, "2-2,5 aylık süreçte çocuğun durumu ile ilgili endişelerim vardı. Çin'deki durumun iyiye gitmesiyle kendimi biraz daha iyi hissediyorum. 3 yaşındaki oğlumu çok özledim. Çin'deki güvenlik kaygıları normale dönme aşamasında. Umarım Türkiye'de de bu güvenlik kaygılarını en kısa zamanda sona erer. En kısa zamanda bizim Çin'e gitmemize yada oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum ? diye konuştu.

Kaynak: DHA