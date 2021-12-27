8 bin kilometre uzaklıktan işbirliği için geldiler

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı desteğiyle devam eden Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerinde yer alan firmalar, Malezya'dan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

BTSO, yeni etkinliklerle Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hamlesine katkı sağlamaya devam ediyor. BTSO liderliğinde yürütülen Dondurulmuş Gıda, İşlenmiş Gıda, Mobilya ve Kimya sektörleri UR-GE projelerindeki 40 firma, Malezyalı sektör temsilcilerinin yer aldığı ticaret heyeti ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Programda, UR-GE firmalarıyla Malezya heyeti arasında ticari işbirliklerini geliştirme konusunda mutabakatlar sağlandı.

BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, Türkiye'nin ihracat, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam noktasında önemli hedeflerinin olduğunu söyledi. Kimya sektörü temsilcileri olarak Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmak için çalıştıklarını kaydeden Duran, BTSO'ya organizasyondan dolayı teşekkür etti. İlker Duran, "İhracata dayalı kalkınma modeli ülkemizin üzerinde çalıştığı bir konu. Odamız ev sahipliğinde düzenlenen ikili iş görüşmeleri bu noktada önemli. Nitelikli alıcı firmalar Bursa'ya getirilmiş. Nokta atışı görüşmeler yapıldı" dedi.

BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı ve UR-GE Üyesi Orhan Gümüş, firma olarak ihracat pazarlarını geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Malezya'dan gelen firmalarla verimli iş görüşmeleri yaptıklarını vurguladı.

"Asya alım gücü yükselen bir pazar"

UR-GE Üyesi ve Saran Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Özge Öğütcü, pandemi dolayısıyla fuarların iptal olduğu bir dönemde BTSO ev sahipliğinde yapılan ikili iş görüşmesi organizasyonlarının firmalar için büyük fırsat olduğunu belirterek, "Asya alım gücü gittikçe artan bir kıta. Bölge insanlarının ihtiyaçlarını iyi analiz edip, özel ürünler çalışıp farklı bir pazar oluşturulabiliriz. İkili iş görüşmelerinde firmaların iş alanlarıyla alakalı eşleştirmeler yapılmış. Fuara gittiğinizde kendi alanımızda direkt müşteri bulmakta zorlanabiliyoruz. Bu organizasyonlara çok ihtiyacımız var" dedi.

Malezya'dan gelen Malakat Corporation firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Fadzıl Hashim, Türkiye'nin gıda, mobilya ve kimya sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Firma olarak Bursalı firmalarla sonuç odaklı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade eden Hashim, "BTSO'ya organizasyon için çok teşekkür ederim. Bursa'da çok iyi ağırlandık. Firmaların üretim kalitesi üst seviyede. Bursalı firmalarla çalışmayı hedefliyoruz. Bu noktada ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerinin olacağı bir sürecin başlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA