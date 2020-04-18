8 bin 893 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma ihlali cezası
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Türkiye, Huzur, Güncel

8 bin 893 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma ihlali cezası

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem yapıldığı açıklandı.

18.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:43
8 bin 893 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma ihlali cezası

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem yapıldığı açıklandı.

Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 15.00-24.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı. Ekipler tarafından maske kullanımının önemi vurgulanarak, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Uygulama kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği kontrol edildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi.8 BİN 893 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEMKontrollerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı. 276 bin 497 araç kontrol edilirken, 385'i toplu taşıma, 114'ü taksi ve 6 bin 511'i diğer araçlar olmak üzere toplam 7 bin 10 araç sahibi ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada 10 bin 32 park- bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı ile 112 bin 850 iş yeri de denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten bin 265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve bin 645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi. Denetimlerinde; 314 bin 39 kişi sorgulandı, 364 aranan şüpheli tespit edildi, 14 kişi gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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