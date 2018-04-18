8 Bin 597 Hektarı Mera Alan Bulunuyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te, 8 bin 597 hektarı mera alanı bulunduğunu söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in yüz ölçümü 152 bin 100 hektar olduğunu ifade ederek, "Bunun 8 bin 597 hektarı mera alanıdır. İlimiz 89 yerleşim biriminde mera alanı bulunuyor. 53 yerleşim birimimizde mera bulunmamaktadır. Kaba yem açığımız, mera alanlarımızda uygulanmakta olan 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüzce, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile koordineli olarak mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu. - KİLİS