8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildi
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8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildi

28.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:06
8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildi

Milli Savunma Bakanlığı "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında 8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında 8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da hayata geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar 8 bin 414 Libyalı kardeşimize sağlık hizmeti verdik. Dost ve kardeş Libya'ya yönelik çok yönlü desteklerimiz devam edecek" denildi. - ANKARA

8 bin 414 Libyalı'ya sağlık hizmeti verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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