8. Basın Özgürlüğü Ödülü Ünsal Ünlü'ye verilecek

08.10.2019 09:37

Medyadaki tıkanma, tek sesliliğin dayatılması, beraberinde gazeteciliğin gerçek anlamda yapılabileceği alanların darlaşması ve işsizlik, gazetecileri medyada yeni arayışlara yönlendirirken, Ünsal Ünlü'nün bu zor koşullarda evine kurduğu stüdyosundan her gün binlerce takipçiye ulaşan yayınlarla tek başına yaptığı gazetecilik ve direnme gücü ödüle gerekçe olarak gösterildi.

ÖDÜL TÖRENİ 22 EKİM'DE

8. Basın Özgürlüğü Ödül Töreni, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde 22 Ekim Salı günü saat 17.00'da yapılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in Ünsal Ünlü'ye ödülünü takdim edeceği tören, halka açık olarak gerçekleşecek.

"GURURLUYUM"

Ödül için Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür eden Ünsal Ünlü "Bugüne dek meslek örgütleri ve farklı kurumlardan çok sayıda ödül kazandım ama özgürlük için canı pahasına ilk kurşunu atmaktan çekinmeyen Hasan Tahsin'in memleketinden gazetecilik ödülü almak, hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur..." değerlendirmesini yaptı.

ÜNSAL ÜNLÜ KİMDİR?

Ünsal Ünlü, 1970 yılında Ankara'da doğdu. 1982'de kazandığı TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavının ardından 37 yıl boyunca birçok radyo ve TV programı hazırlayıp sundu. 1989 yılında TRT Haber Merkezi'nde başladığı gazetecilik yaşamında 30 yıl boyunca; CTV, TRT, NTV, CNBC-e, ve Habertürk TV'de muhabirlikten editörlüğe, spikerlikten Ankara Temsilciliği'ne kadar farklı görevlerde bulundu. 2015 yılında; evinin çalışma odasından başlattığı ve 4 yıldır devam eden "Patronsuz Yayın" hafta içi her sabah internet üzerinden günde yaklaşık 90 bin kişiye ulaşır hale geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat bölümü mezunu olan Ünsal Ünlü; evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: Bültenler