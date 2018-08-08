8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali'nde Hediye Yağmuru

8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali yoğun bir katılım ile tamamlandı. Cunda Adası'ndaki festivale yaklaşık 10 bin motosiklet kullanıcısı katılırken, düzenlenen yarışmalarda hediyeler verildi.

Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen 8. Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali'nde firmanın standında ziyaretçilerle bir araya gelen Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Ahmet Yaşar, festivalin son derece başarılı geçtiğini belirtti. Levent Uluçeçen, motosiklet dünyasına her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana motosiklet dünyası bizim için son derece önemli bir alan. Konu sadece motosiklet trafik sigortası satmak değil. Hepinizin bildiği gibi bu alan biraz fiyat konusunun öncelikli olduğu bir alan. Bizler markamızın kimliğine uygun olarak enerjik, dinamik ve pozitif motosiklet kullanıcıları ile bir arada olmak istiyoruz. Onların güvenliği, sigorta ihtiyaçları, sosyal etkinlikleri bizim için önemli ve bu alanlarda desteklerimiz artarak sürecek" dedi.

Genel Müdür Ahmet Yaşar ise, 3 gün boyunca standlarını yaklaşık bin 500 motosiklet kullanıcısının ziyaret ettiğini, ziyaretçilerin büyük bölümünün VR gözlüğü (sanal gerçeklik gözlüğü) ile düzenlenen yarışmaya katıldığını ve 100'ün üstünde katılımcının motosiklet kaskı çekilişine katılmaya hak kazandığını ifade etti. Yaşar, "Quick Sigorta'ya bu derece ilgi gösteren tüm motosiklet kullanıcılarına teşekkür ediyoruz. Go Pro kamera çekilişimize, kask hediyeli VR yarışmamıza yoğun ilgi gösterildi. Son derece keyifli anlar yaşadık. Onların ihtiyaçlarını dinleme, sohbet etme fırsatı bulduk. Quick Sigorta ekibi olarak en az katılımcılar kadar festivalden keyif aldık" diye konuştu.

Festivalin son günü yapılan çekiliş ile Go Pro kamera sahibini bulurken, yoğun istek üzerine CEO Levent Uluçeçen hediye kamera sayısını arttırıp aynı zamanda 5 motosiklet kullanıcısına trafik sigortası yenileme hediye edileceğini açıkladı.

Etkinliği düzenleyen Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise, katkılarından dolayı Quick Sigorta'ya teşekkür ederek, "İlk günden itibaren Quick Sigorta'nın pozitif yaklaşımını ve desteğini yanımızda hissettik. Kendilerine katkıları için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Konuşmalar sonrasında Candar, Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Ahmet Yaşar ile GMY Dr. İsmail Kızılbay'a plaket verdi. - ANKARA