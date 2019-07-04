8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
Niğde'de 8 ayrı suçtan aranan bir kişi yol uygulamasında yakalandı.
Niğde'de 8 ayrı suçtan aranan bir kişi yol uygulamasında yakalandı.
Polis ekipleri Aydınlık Caddesinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdu. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler şahıstan kimlik istediği sırada, şüpheli bir anda araçtan inerek kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamaca sonunda şüpheli yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin 8 ayrı suçtan araması bulunan A.E olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E tutuklanarak Niğde kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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