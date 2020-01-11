8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARKonya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:50
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapmaktan gözaltına alınan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte Ali Erkan B. (47) ve Murat K. (33) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Seydişehir Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA