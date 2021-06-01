8 aylık hamile kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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8 aylık hamile kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

8 aylık hamile kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur caddesi üzerinde S. A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.'nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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