8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)
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8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

11.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:42
8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

'da, eşi Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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