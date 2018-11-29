8 Aylık Bebeği Sokağa Bırakıp Kaçtılar
Adana'da sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebek, vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Sevgi Evlerine verildi.
Adana'da 8 aylık bir bebeği sokağa bırakıp kaçtılar. Vatandaşların bulduğu minik bebek Sevgi Evlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar sokakta ağlayan bir bebek sesi duydu. Evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü.
KADINLAR BEBEĞİ HEMEN EVE ALIP, KARNINI DOYURDU
Kadınlar hemen battaniyeye sarılı bebeği alıp evlerine götürerek karnı acıktığı için süt verip bir taraftan da polise haber verdi. Olay yerine gelen çocuk polisi sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri 8 aylık erkek bebeği Adana Şehir Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığı saptanan bebek Sevgi Evlerine götürüldü.
"BEBEĞİ MOTOSİKLETLİ BİRİ BIRAKTI"
Mahalle sakinleri ağlama sesiyle sokağa çıktıklarında oturur halde ağlayan bir bebek bulduklarını, önce etrafa baktıklarını ancak kimseyi görmediklerini, alıp eve götürüp polise haber verdiklerini anlattı. Vatandaşlar, bebeğin sokağa atılmasının vicdansızlık olduğunu, kiminin çocuk bulamadığını, kiminin ise değerini bilmediğini söyledi.
Bir mahalle sakini ise bebeği motosikletli iki kişinin bıraktığını ileri sürdü. Çocuk polisi bebeği bırakan şahısların bulunması için çalışma başlattı.
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Nasıl bir vicdan bu ben haberde görünce bile gözyaşlarima hakim olamadım ya emekleyerek arabaların önüne atsaydı kendini hiç mi merhamet yok. bunu yapanı bulacan ilk önce güzel bir meydan dayağı Atacan arkasındanda kisirlaştiracanCevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle durumlarda çocuğu alıp bakmak istiyorum korunma diye birşey var yapıp yapıp sokağa atıyorlar sevgi evlerine ver çocuğunu kim olduğunu bilsin en azından 1 kızım var sevgisini paylaştırmamak için 2. çocuğu yapmayı düşünmüyorum sizler nasıl varlıklarsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlamıyorum insanları 2 aylık yeğenim oldu ya onun ağlaması bile beni bitiriyor bu sabının ne günahı var yazıktır günahtır allah sizi bin türlü belanızı versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsanlıktan Nasıl çıkılır VOL 1 [[[KAYIT]]]Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eyy yüce mevlam istiyorum da bana nasip etmiyorsun ama evlat değerini bilmeyene veriyosun vardır bundada bi hayır.Cevap Yaz Yayından Kaldır