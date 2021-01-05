8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

05.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:30
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor.

Antalya'da gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor. Ağlaya ağlaya kızının gömleğini koklayan, telefondaki fotoğrafla hasret gideren anne, gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Semra Şenocak'ın, 33 yaşındaki kızı Sinem Şenocak, geçtiğimiz 15 Mayıs günü sabah saatlerinde arkadaşları ile görüşmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızının telefonuna cevap vermemesi üzerine anne Şenocak, bir gün bekleyip kızı hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. CİMER'e dahi başvuruda bulunan anne Şenocak, kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideriyor. Evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

61 yaşındaki ev hanımı Semra Şenocak, kızının bir otelde garson olarak çalıştığını ve en son geçen mayıs ayının 15'inde evden ayrıldığını ve bir daha geri gelmediğini söyledi. Kızının o gün evden arkadaşlarıyla iş görüşmesi yapıp geri döneceğini söyleyerek gittiğini dile getiren Şenocak, "Sadece bu kadar gidiş o gidiş. Bir daha da görmedim. Telefonuna ulaşamadım. Kayıp başvurusunda bulunmadığım yer kalmadı. CİMER'e yazdım ama hiçbir sonuç alamadım" dedi.

"Çok özledim"

Kızına 8 aydır hasret kaldığını ve sürekli aradığını ifade eden Şenocak, "Telefonumdaki fotoğraflarına bakıyorum. Antalya'da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Kızımın gelmesini istiyorum nerede olursa olsun. Kızımı maddeye de alıştırmış olabilirler. Öyle tahmin ediyorum. Bir kaç gizli numaradan arama yapıldı, bana öyle dediler. Kızının hayatından endişe ediyorum. Kızımı sağ salim bulsunlar. Bana yardım etsinler kızımı bulsunlar" diye konuştu. - ANTALYA

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Pınar Gültekin
Magazin Hadise Cemal Hünal Orkun Işıtmak Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:29:48. #1.14#
title