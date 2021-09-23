8 ayda 12 milyona yakın trafik cezası kesildi

2021 yılının ilk 8 aylık diliminde 263 bin 779 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 122 bin 83'ü sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Uygulanan denetimlerde 8 ayda 11 milyon 943 bin 794 trafik cezası kesildiği görülürken bu cezaların büyük kısmı araç plakasına uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılının 8 aylık diliminde 263 bin 779 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 122 bin 83'ü sürücü kaynaklı meydana geldi. Bu kazalarda bin 543 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 172 bin 591 kişi ise yaralandı. Ayrıca 2021 yılının geneline bakıldığında kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görüldü. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılının ilk 8 ayında toplam 11 milyon 943 bin 794 ceza kesildiği saptandı.

KAZA HABERLERİ SON 10 YILDA YÜZDE 26 AZALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 10 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. 2021 yılının başından bugüne kadar yapılan haberincelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görülürken, online mecrada çıkan haber sayısının 30 binden fazla olduğu kaydedildi. Medyaya yansıyan kaza haberler inin ise son 10 yıl içerisinde yüzde 26 oranında azaldığı görüldü.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri