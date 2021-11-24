"8 Ay ile 18 Yaş Arası Çok Ağır Corona Vakalarına Baktım"

ABD'de çocuk hastalıkları ve enfeksiyon uzmanı olarak görev yapan Dr. Güliz Erdem, çocukların da virüsten çok ciddi bir biçimde etkilenebileceğini ve virüsü başkalarına verme ihtimalinin erişkinlerden daha fazla olduğunu söyleyerek, aşı çağrısı yaptı

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