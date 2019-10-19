"8. Avrupa şampiyonluğu yolda"

19.10.2019 16:50

Verdiği özel röportajında bilinmeyen yönlerini ve Türkiye Şampiyonası'na uzanan yolculuğunu anlatan Taha Akgül "Güreşe 13 yaşında; Sivas'ta eğitim merkezlerinde başladım. Önce abim başlamıştı. Türkiye genelinde buralara seçmelerle sporcular alınıyor. Güreşin ata sporunun başarısı da buradan geliyor. 365 gün antrenman yapıyorsun devlet desteğiyle.Güreş sporunda başarılı öğrenciler daha ön planda tutuluyor. Ben bunun eksikliğini o dönem çok yaşadım. Arkadaşlarım madalya aldıkları için daha ayrıcalıklı olurdu. Bu durum bizi psikolojik olarak yormuştu. Hocam bize yardımcı oldu sağ olsun o kulüp ortamında çok iyi davrandı rahatlık ve büyükşehirin verdiği öz güvenle 1 ay sonra Türkiye Şampiyonasına gittim. Hem antrenmana hem okul yaşantıma devam ettim" dedi.

Olimpiyat tüm sporcuların hayali

Olimpiyatlara ve Avrupa Şampiyonasına hazırlandığını anlatan Taha Akgül "İnşallah 8. Avrupa Şampiyonluğunu da kazanacağım. Dünyanın en büyük organizasyonu Olimpiyat. Dünyadaki tüm sporcuların hayalidir Olimpiyat Şampiyonasına katılabilmek.2020 'de Tokyo'da gerçekleşecek" diye konuştu.Güreş dışında ata bindiğini ve 120 kilo olduğunu belirten Ailelerin çocuklara spor bilinci kazandırmasının önemine vurgu yapan Akgül sözlerini şöyle sürdürdü: " Öncelikle spor bilincini vermemiz lazım ailelere. Sporun boş bir uğraş olduğunu düşünmemeleri lazım. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Çocuğu serbest bırakacaksın.Hangi sporu seviyorsa onu yaptırsınlar ve sonuna kadar destek olsunlar."

Kaynak: Bültenler