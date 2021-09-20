8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta 8 asırdır ayakta olan ve kentin Selçuklu Dönemi'ne ait tek çinili yapısı olarak bilinen Ulu Cami'yi, 9 ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

BAYBURT'ta 8 asırdır ayakta olan ve kentin Selçuklu Dönemi'ne ait tek çinili yapısı olarak bilinen Ulu Cami'yi, 9 ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Kent merkezinde yer alan ve Anadolu Selçuklu Sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Mesut tarafından 1282-1298 zamanında yaptırıldığı kabul edilen Ulu Cami, görenlerin ilgisini çekiyor. 8 asırdır ayakta duran cami, son olarak 1967 yılında restore edildi. Anadolu Selçuklu geleneğindeki orijinal minaresi, kare kaide üzerine silindirik gövdeli olarak yükseliyor. Sekizgen papucunda ve şerefe altında geometrik ve bitkisel motifli çiniler de bulunuyor. Mihrabın hemen üstündeki kitabe Arapça bir kümbet kitabesidir. Bayburt'un, Selçuklu Dönemi'ne ait tek çinili yapısı olarak bilinen Ulu Cami'yi 9 ayda, 60 bin kişi ziyaret etti.

'TURİSTLERİN YOĞUN OLARAK ZİYARET ETTİĞİ BİR CAMİ'

Ulu Cami Baş İmamı Zülküf Kocabey, 'Camimiz, Anadolu Selçuklu Sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Mesut döneminde yapılmıştır. Camimiz aynı zamanda bir cuma camisidir. Şehrin merkezinde olduğundan dolayı cemaatin yoğun olarak ibadet ettiği bir camidir. Bayburt Ulu Cami aynı zamanda turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği bir camidir. Her ne kadar turistik amaçlı olmasa dahi cami olduğundan dolayı ziyarete açıktır ve özellikle gelen kardeşlerimiz burada resim çekilirler. Bayburt'un ana turistik yerlerinden birisi de burasıdır. Burası ecdadımızın bir yadigarıdır, camimize bakıldığı zaman zaten Selçuklu mimarisini görüyoruz' dedi.

'ULU CAMİ'Yİ ÇOK BEĞENDİM'

Tarihi mekanı ziyaret eden Elif Yağcı, 'Ben buraya Sakarya'dan geldim ve ilk kez görüyorum. Çevre illerdeki tarihi mekanları geziyoruz. Ulu Cami'yi çok beğendim, mutlaka görülmesi gereken bir yer' diye konuştu.

'TARİH SEVERLER, MUTLAKA GÖRMELİ'

Sanat tarihçisi olduğunu ifade eden ve Ulu Cami'yi ziyarete gelen Güven Altuntaş, 'Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu camiye bir kitabe verilmiş, bu durum buranın bir vakfiyeye çevrildiğini ve bölgedeki bütün ihtiyaç sahiplerine, yardımların bu cami üzerindeki vakfiyeden sağlandığı gösterir. Mimari olarak Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan bir yapıdır ve hala aynı özellikleriyle günümüze kadar gelmiştir. Gelip görülmesi gereken çok güzel ve çok anlamlı bir yapı. Tarih severler, mutlaka burayı görmeli' şeklinde konuştu.

8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
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Haber: 8 ASIRLIK ULU CAMİ'Yİ 60 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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