8 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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8 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

08.12.2020 00:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:55
8 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

8 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Aralık'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Aralık Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Aralık Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 2848404

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 08/12/2020 04:30:00 - 08/12/2020 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2843466

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKKUŞ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BURGAZ, BİLGEHAN, DENİZ YILDIZI, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER, HASAN ÖNEL, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, MAVİ, PLEVNE, SADABAT, SELİM, TUBA, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, YEDİTEPE, YUSUF, ÇAVUŞ sk/ YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-741, G-742, G-743, G-744, G-745, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-754, G-755, G-756, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-819, G-820, G-821, G-823, G-830, G-831, G-832, G-833, G-834, G-836, G-837, G-838, G-839, G-842, G-846, G-847, G-848, G-849, G-850, G-851, G-852, G-853, G-854, G-855, G-856, G-857, G-858, G-859, G-860, G-864, G-865, G-867, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-873, G-874, G-876, G-877, G-879, G-880, G-882, G-883, G-884, G-886, G-893, G-894, G-896, G-897, G-898, G-899, G-9, G-900, G-901, G-902, G-903, G-9 bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2848459

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BURGAZ, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER sk/ YEŞİLKENT mah G-678, G-714, G-715, G-716, G-717, G-744, G-831, G-832, G-859, G-860, G-918 sk bölgelerinde 08/12/2020 13:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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