8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
Gaziantep Futbol Kulübü16.30 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir16.30 Antalyaspor - Trabzonspor19.00 Kasımpaşa - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Altay16.30 Altınordu - Adanaspor16.30 Bursaspor - Giresunspor19.
08.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:01
SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü16.30 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir16.30 Antalyaspor - Trabzonspor19.00 Kasımpaşa - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Altay16.30 Altınordu - Adanaspor16.30 Bursaspor - Giresunspor19.00 Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye ErzurumsporTFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanacak.KROSTürkiye Kros Milli Takımı'nın yer aldığı Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak."KADINA ŞİDDETE HAYIR" 1'İNCİ FFC LADIES KICK BOKS TURNUVASI15.00 Fighting Fit Club, yetenekli profesyonel kadın kick boksçuları keşfederek dünya arenasındaki organizasyonlara katılımlarını sağlamak amacıyla, İzmir Güzelbahçe'deki FFC Spor Kompleksi'nde FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadın sporcular "KADINA ŞİDDETE HAYIR" pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor15.15 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol17.30 Türk Telekom - Frutti Extra BursasporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray16.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi17.00 Hatay BŞB. - Birevim Elazığ İl Özel İdareVOLEYBOLFIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası12.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara (3'üncülük maçı)15.00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Conegliano (Final)- AXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arhavi Voleybol18.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK19.00 Halkbank - Arkas SporAVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Eibar - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)14.15 Vitesse - Feyenoord (Orkun Kökçü)17.00 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)17.00 Sassuolo - Cagliari (Mert Müldür)18.00 Valladolid - Real Sociedad (Enes Ünal)18.45 Sparta Rotterdam - Heracles (Halil Dervişoğlu)19.30 Brighton - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)20.00 Werder Bremen - Paderborn (Nuri Şahin, Ömer Toprak)20.30 Leganes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
22.45 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI