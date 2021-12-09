8 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?
8 Aralık MasterChef'te yine heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Yarışmacılar bir taraftan zamanla yarışırken diğer taraftan rakiplerinden daha lezzetli bir menü çıkartmak için mücadele ettiler. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti?
Masterchef 2021 bu akşam yeni bölümüyle lezzetseverlerin karşına çıktı. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.
8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.
Başlangıç yemeği : Mavi Takım
Ana yemek :Kırmızı Takım
Tatlı: Kırmızı Takım
7 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Görkem, Tahsin, Sergen, Araz ve Hasan yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Hasan oldu.
8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.
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