8 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

Masterchef 2021 bu akşam yeni bölümüyle lezzetseverlerin karşına çıktı. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

8 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNU MENÜSÜ VE KAZANAN TAKIM

Başlangıç yemeği : Mavi Takım

Ana yemek :Kırmızı Takım

Tatlı: Kırmızı Takım

7 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

7 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Görkem, Tahsin, Sergen, Araz ve Hasan yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Hasan oldu.

8 ARALIK MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.

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