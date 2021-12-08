8 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31683 sayılı Resmi Gazete
8 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Aralık Çarşamba 2021 Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
8 ARALIK ÇARŞAMBA RESMİ GAZETESİ!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:?2021/40)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37079 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37390 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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