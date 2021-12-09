8 Aralık 2021 Haberleri
8 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: İşgal durumunda çok sayıda Rus askeri ölecek
- Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı
- Süleyman Soylu bütçe görüşmelerinde kürsüden haykırdı: Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem
- Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Chelsea zirveyi son saniyede Juventus'a kaptırdı
- RTÜK, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için harekete geçti
- Rıdvan Dilmen rengini belli etti! İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceği isim
- Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumu büyük tepki çekti: Gözünü çıkarırsın
- Özgür Özel'in ameliyat olduğunu bilmeyen Melih Gökçek pot kırdı: Burnunu kırmışlar nasıl üzüldüm
- 2022 Dünya Kupası'na Türkiye'den çıkarma! Binlerce polis dev turnuva için Katar'a gidecek
- Fatih Terim ile kadın tercüman arasındaki diyalog basın toplantısına damga vurdu
- HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza
- Akşener'den ASELSAN ve ROKETSAN'ın satışıyla ilgili iddialara tepki: Uygun kelime bulsam mahkemelik olacağız
- Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim
- Kılıçdaroğlu'ndan partisine öz eleştiri: CHP, Şanlıurfalıları görmezden geldi
- Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ekrem İmamoğlu topu Kılıçdaroğlu ve Akşener'e attı
- Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı
- Günler süren sessizliğini bozdu! Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler
- N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi
- Film gibi soygun kamerada! Çatıdan kuyumcuya girip 1 milyon liralık vurgun yaptılar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası döviz ve altın çağrısı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi
- Tüfekle vurulan şahıs ağrıları artınca doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koranel oldu
- TL mevduatına uygulanan indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı
- Tottenham'da koronavirüs depremi! Pozitif vakalar her geçen gün hızla artıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
- Karadeniz'de çok tehlikeli gerginlik! Rusya, ABD'ye nota verdi
- Eylül ayında zorlu bir ameliyat geçirmişti! Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlıklara ve belediyelere canlı yayında talimat: Stokçuların gözünün yaşına bakılmayacak
- Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor
- Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi
- Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
- Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi
- Kayserispor maçını bile beklemeyecek! Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi
- Tek ısırığı 20 insanı öldürecek güçte! İşte dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı
- Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı
- Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yapacak! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Kavala ve Demirtaş kararını tanımıyoruz
- 'Gerçek kürk giymeyi seviyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu'na tepki yağıyor
- Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş
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