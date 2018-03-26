8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na Doğru

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen 8. Antalya City Expo - Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 28-29-30 Mart tarihlerinde kapılarını açacak.

Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) koordinatörlüğünde 8'inci kez düzenlenecek fuara, 3 bini profesyonel olmak üzere 15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Belediyelerin her yıl yeni ürünler görme, inceleme, değerlendirme imkanına sahip olduğu fuarda, yaklaşık 150 tedarikçi yer alacak.

Bir yandan belediyelerin üretmiş olduğu örnek projeler, diğer yandan da son bir yılda ortaya konulan farklı ürünlerin tanıtımı yapılacak.

Fuara; Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbeycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Çin ve Kuveyt'ten delegeler katılacak.

City Expo'da neler var

Firmalar, fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park- bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün gruplarını ziyaretçilere sunacak.

Geçen yıl 18 bin 112 ziyaretçinin gezdiği fuarda, özellikle Arap ve Körfez ülkelerinden belediye başkan ve yöneticileri heyetler halinde ağırlanacak.