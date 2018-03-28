Antalya'da 45 belediyenin katıldığı, 150 firmanın stant açtığı 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliğinin iş birliğinde ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda, dünyada nüfusun yüzde 80'inden fazlasının artık şehirlerde yaşadığını, şehirlerin insanlığı en önemli yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Bu nedenle şehirlerin iyi yönetilmesi, şehirlerde günün teknolojilerinin kullanılmasının, şehirde yaşam kalitesini artıracak etkinliklerin yapılmasının, insanlık için çok önemli olduğunun vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Günümüzde teknoloji, hayatımızın her alanında, yaşamımızı kolaylaştırıyor, yaşam kalitemizi yukarıya çekiyor. Artık şehirlerde, moda olan akıllı şehir, smart şehir gibi kavramların ötesine gidip, sanayide kullandığımız 'Sanayi 4.0' benzeri 'Şehircilik 4.0' kavramını da kullanma zamanı geldi. Dünyada şehirlerde insansız araçların, taksilerin, toplu taşıma araçlarının sokaklarda gezdiği bir dönemden bahsediyoruz. Bizim de ülke olarak dünyanın gerisinde kalmamamız için hem teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor."

"Her yıl en başarılı belediyeler arasına giriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ruhi Beşiktaş da belediyeciliği "insan hayatını kolaylaştıran bir beceri sanatı" olarak nitelendirdi.

Bunu en iyi uygulayan belediyelerin, belediye başkanlarının halkın terazisinde hep ön sıralarda yer aldığını belirten Beşiktaş, "Belediyecilikte mazeret olmaz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyor, meyvelerini alıyoruz. Her yıl en başarılı belediyeler arasında yer alıyoruz"." diye konuştu.



Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de her yıl güçlenen ve tecrübelenen fuarın Antalya için marka haline geldiğini, Antalya'nın en önemli fuarlarından olduğunu kaydetti.



Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, fuarı gezdi.



Türkiye'den 45 belediye katılıyor

Ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, demirbaş tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, altyapı, temizlik, bakım, ses, ışık ekipmanları, yangın, iş sağlığı ve iş güvenliği sistemleri gibi ürünlerin tanıtıldığı fuara, Türkiye'den 45 belediye katılıyor.



Yurt içinden 150 firmanın stant açtığı fuarda, Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kıbrıs, Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan Çin ve Kuveyt'ten heyetler yer alıyor.



Fuar, 30 Mart'ta sona erecek.