8 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
FENERBAHÇE17.30 Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yapacak.
08.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:54
FENERBAHÇE
17.30 Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yapacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU22.00 Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
22.00 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
Kaynak: DHA