8 Ağustos Bitlis'in Kurtuluşu Etkinlikleri Kapsamında Basketbol Müsabakaları Düzenlendi.

8 Ağustos Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Gününün 105. Yıl dönümü, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde Gökmeydanın'da düzenlenen Basketbol müsabakaları ile kutlamalarına başlanıldı.

8 Ağustos Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Gününün 105. Yıl dönümü, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde Gökmeydanın'da düzenlenen Basketbol müsabakaları ile kutlamalarına başlanıldı.

Gökmeydan'da düzenlenen sportif faaliyetler içerisinde yer alan 3*3 sokak basketbolu müsabakalarına Spor Şube Müdürü Faruk Budak katılımıyla başlanıldı, sokak basketbolu müsabakalarına katılan gençler kıyasıya mücadele edip, eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde 8 Ağustos Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Gününün 105. Yıl dönümü etkinliklerine sokak Basketbolu ile başlanıldığı, bu tarz sportif faaliyetlerin devamının geleceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre