8 Ağustos 2021 Haberleri
8 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
- 4,5 aylık hamile ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin karnı gözüktü
- Bakan Koca 'Hakkari örnek alınmalı' diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler
- Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
- Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz
- Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor
- Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı
- Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi
- Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi
- Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı
- Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
- Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı
- İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
- İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti
- Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti
- Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı
- Trafik kazalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
- Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum
- Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
- AK Partili Fakıbaba ile eski vekilin oğlu Ali Eyüpoğlu birbirine girdi: Hırsızın kralı sensin
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi
- Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı
- 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
- Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 11 yaralı
- Ayrılık da sevdaya dahil! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
- Tokyo 2020'de Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
- Türkiye'ye desteğe gelen İspanyolların Sabiha Gökçen paylaşımı mest etti
- Beşiktaş, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
- Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü
- Suudi Arabistan, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
- Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
- Yok artık Frey! F.Bahçe kariyerinde 5 golü olan İsviçreli forvet, S.Liege'e karşı 76 dakikada 5 gol attı
- Günlerce telefonları açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
- Şampiyon Busenaz tartışmalı fotoğrafla ilgili her şeyi tek tek anlattı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
- Kimse ne olduğunu anlamadı! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
- Dillere destan karşılamayla gelen Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
- Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı
- Morg önünde büyük acı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor
- 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti