8 Ağustos 2020 Haberleri
8 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
09.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:19
- 'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
- Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
- 'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
- Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
- Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
- Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
- Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
- Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı
- Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu
- Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
- Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
- Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
- Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
- Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanunu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunacak
- İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı
- Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
- Muğla'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bölgeye çevre illerden destek ekipleri geldi
- Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
- Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
- Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
- Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
- Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
- beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
- Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
- Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
- Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
- Otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
- Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
- Çete üyeleri, 'Maske takın' diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
- Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
- Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
- Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
- Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
- Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
- Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
- Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu