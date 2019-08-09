8 Ağustos 2019 Haberleri
8 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
09.08.2019 00:18
- Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile bikiniyle poz vermesine takipçileri tepki gösterdi
- Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı!
- Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!
- Çek basını, Sparta Prag maçı sonrası Trabzonspor'a övgü yağdırdı!
- AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı
- Bayern Münih, hazırlık maçında 23 gol birden attı!
- Adriana Lima mayolu fotoğrafıyla sınırları zorladı
- Deren Talu, siyah dantelli elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine topladı
- Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
- Galatasaray, Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu!
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması: Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz
- Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
- Tottenham, Real Betis'ten Lo Celso'yu kiraladı
- Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti
- Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu
- Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat
- Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı
- Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı
- FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar
- Galatasaraylı Çekdar Orhan, Akhisarspor'a transfer oldu!
- Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı
- Emily Ratajkowski, yayınladığı koltuk altı fotoğrafıyla tepki çekti
- Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı
- Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti
- UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu
- Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi
- Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı
- Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti
- İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor
- Umut Meraş için Lille'den Merih Demiral formülü
- Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar
- Çavuşoğlu'dan Güvenli Bölge açıklaması: Münbiç'teki gibi ABD'nin oyalamasına izin vermeyeceğiz
- 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım
- Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi
- Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada
- Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada
- 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor
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