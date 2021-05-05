8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak
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8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak

8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Çankaya Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak tüm pazaryerlerinin, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılmasına karar verdi.

Ankara Çankaya Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak tüm pazaryerlerinin, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılmasına karar verdi.

Çankaya Belediyesine bağlı tüm pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. - ANKARA

8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak
8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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