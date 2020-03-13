794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Güncel

794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 794 polisin katılımıyla düzenlenen ve 27 saat süren hava destekli operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

13.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:54
794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 794 polisin katılımıyla düzenlenen ve 27 saat süren hava destekli operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe Mahallesinde 794 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araçlar durdurularak arandı. Önceden tespit edilen şüphelilere ait evler de özel harekatçılar tarafından kapıları koçbaşları ile kırılarak girildikten sonra arandı.

217 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİOperasyonda 46 ikamet, 112 halka açık yer, bin 290 araç ve 5 bin 330 kişi arandı. Aramalar sonucunda 1 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 800 gram metamfetamin, 380 gram bonzai, 217 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi, 8 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 48 kişi gözaltına alındı.Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Manşet

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