79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı
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79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı

07.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:28
79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı

AKSARAY'da Lütfiye Özdal'ın (79), evinin bahçe ve kömürlüğünün kapısı çalındı.

AKSARAY'da Lütfiye Özdal'ın (79),  evinin bahçe ve kömürlüğünün kapısı çalındı. Komşularından durumu öğrenen Lütfiye Özdal, "Evimin kapıların çalındığını duyunca tansiyonum ve şekerim çıktı. Merdivenlerden nasıl indim bilemedim ve  hayatımın şokunu yaşadım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşpazar Mahallesi  836 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Lütfiye Özdal'ın oturduğu evin bahçe ve kömürlük kapısı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden komşuları da Özdal'a ve polise haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kapıları çalındığı için şoke olan Özdal, "Evimin kapıların çalındığını duyunca tansiyonum ve şekerim çıktı. Elime bastonumu alıp, merdivenlerden nasıl indim ben de bilemedim. Ayaklarımda derman kalmadı. Hayatımın şokunu geçirdim. Bu kapılarımın çalan hırsızların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı
79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı
79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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