79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı

79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstüne 6 saatlik sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile 79 yaşındaki bakırcı ustası işyerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı
18.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:29

79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 65 yaş üstüne 6 saatlik sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile 79 yaşındaki bakırcı ustası işyerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

İlçenin en yaşlı bakırcı ustası olan 79 yaşındaki Mustafa Sallı, 60 gündür kapalı olan dükkanını ikinci kez açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Dualar ile dükkanını açan Sallı, "20 yıl önce gırtlak kanserinden ameliyat oldum. Yinede mesleğimi devam ettirdim. Ameliyat süresi sonunda 11 gün dükkanım kapalı kaldı. Hastaneden taburcu olur olmaz tekrar dükkanımı açtım. Şimdiye kadar böyle bir hastalık görmedim. Allah'tan geldi bu hastalık. Sadece Sandıklı değil, Türkiye'de, Dünya'da var. Takdiri ilahi. İzin verilir verilmez dükkanıma koştum geldim. Dükkanımı çok seviyorum. Açar açmaz yaptığım alemleri boyadım" dedi.

1960 yılında Sandıklı Bakırcılar Çarşısı'na geldiklerini ve o yıllarda 36 bakırcının olduğunu belirten Sallı, "Ustalarımızın hepsi gitti. En yaşlı ben kaldım. Bende yaptığım alemleri Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. Yurt dışında Almanya, Türk Cumhuriyetlerine gönderdim. 10 yaşında bu mesleğe girdim ve 69 yıldır bu mesleği yapıyorum. 1960 yılından bu yana bu dükkan açık. Daha önce abilerim ile birlikte 3 dükkanımız vardı.Teknoloji ile birlikte bizim mesleğimizde kayboluyor. Eskiden bakırdan mutfak eşyaları yapıyorduk. Nisan - Mayıs aylarında da köylere kalay yapmaya gidiyorduk. O işlerde artık bitti. Teknoloji ile birlikte krom, aliminyum gibi ürünler çıktı. Bizde alem yapmaya döndük. Korona virüs (Kodvid-19) nedeniyle evden çıkamamak ve çalışmamak beni çok üzdü. Evden çıkmamak şahsıma çok zor geldi. Çünkü yıllardır çalışıyorum. Tabi ki uygulanan tedbirler bizim sağlığımız için önemli. Sağlımız için de evde kalmamız önemli, sadece Türkiye değil, Dünya sokağa çıkmıyor" dedi.

79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Neva Sinem Kobal Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: 79 yaşındaki bakır ustası dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 01:50:42. #1.15#
title