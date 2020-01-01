79 kişi kullanma, 78 kişi satma suçu işlemiş
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79 kişi kullanma, 78 kişi satma suçu işlemiş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında 79 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma, 78 kişide uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiş.

01.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:14
79 kişi kullanma, 78 kişi satma suçu işlemiş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında 79 kişi Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma, 78 kişide uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiş.


Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde 2018 yılında Ceza infaz kurumuna giren bin 249 hükümlüden, 79 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlerken, 78 kişi de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiş. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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