79 Akademisyenimiz "Dünyanın En İyi 10 Bin Bilim İnsanı Listesi"nde

Bilim insanlarının son 5 yıldaki çalışmalarını temel alarak "üniversite", "ülke", "bölge", "dünya", "temel alan" ve "branş"ları değerlendiren AD Scientific Index'in yayınladığı "Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022" (World Scientist and University Rankings) açıklandı.

212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede, üniversitemizden 79 akademisyen dünyanın en iyi bilim insanları arasına adını yazdırdı. SDÜ, 214 Türk üniversitesi arasında 58'inci; devlet üniversiteleri arasında da 40'ıncı sıraya yerleşti.

Türkiye adresli üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu "Biyofizik" alanında; Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş ise "Çevre Bilimi ve Mühendisliği" alanında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Prof. Dr. Ata Utku Akçil de "Maden Mühendisliği" alanında ikinci sıraya yerleşti.

Listeye giren akademisyenlerimizi görmek için tıklayınız

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