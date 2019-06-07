780 ton sahte kıyma gıda yardımı yapan derneklere satıldı
Fransa'da yoksullara yardım eden Kızıl Haç gibi derneklere 780 ton sahte kıyma satıldığı ortaya çıktı. 5,2 milyon euro değerindeki kıymaların içerisinde et yerine yağ, kas yerine ise deri konulduğu öğrenildi.
Fransa'da yoksullara yardım eden Kızıl Haç gibi derneklere 780 ton sahte kıyma satıldığı ortaya çıktı. 5,2 milyon euro değerindeki kıymaların içerisinde et yerine yağ, kas yerine ise deri konulduğu öğrenildi.
Fransa'nın Kızıl Haç, Les Restos du Coeur, Fransa Secours Populaire ve Fransa gıda bankası gibi yoksul insanlara gıda yardımı yapan derneklerine sahte kıyma satıldığı soruşturma sonucu açığa çıktı. Yolsuzluğa bulaşanlar "aldatma ve organize sahtekarlık" suçlarından 2 yıl hapis ve 1,5 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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