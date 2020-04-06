78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor.

06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:47

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı

ÇORUM - Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor.

Virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması adına çalışmalar devam ederken, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Özbey'de yazdığı "2020 yılında görülen virüs hastalığına deyişlerim" şiiriyle "evde kalın" dedi.

7 kıtadan oluşan şiirini ayrıca seslendiren Özbey, bunu sosyal medyada da paylaştı.

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
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