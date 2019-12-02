78 yaşındaki kadın intihar etti
Haberler » Güncel » 78 yaşındaki kadın intihar etti - Haber

78 yaşındaki kadın intihar etti

ANTALYA'da, Muzaffer A. (78), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak, intihar etti.

02.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:33
78 yaşındaki kadın intihar etti

ANTALYA'da, Muzaffer A. (78), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak'taki 4 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Muzaffer A., 3'üncü kattaki evinin penceresi önündeki sandalyeye çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muzaffer A.'nın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et