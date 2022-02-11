78 yaşındaki Hüseyin amcanın samimi duyguları

KOCAELİ (Bültenler) - Geniş Ailem projesi çatısı altında hizmetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,"Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapmaktan yoksun, yemek ihtiyacını karşılamak üzere yeterli sosyal destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Bu hizmetlerden faydalanan Hüseyin amcamız memnuniyetini şu sözlerle dile getiriyor; ''Ben 78 yaşındayım. 98 yılında emekli oldum. 2017'de eşimi kaybettim. Üç kez ameliyat oldum. Belime dört, boynuma sekiz platin takıldı. Ayakta duramayacak duruma geldim yemek yapamaz oldum. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu duydum ve çözüm masasına başvuru yaptım. Büyükşehirden iki personel geldi. Benimle görüşme yapıp, notlar aldılar. Sonra yemeğim gelmeye başladı. Gönül Kazan çok güzel proje. Yemeklerim geliyor. Isıtıp yiyorum'' dedi.

GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA: 'GÖNÜL KAZAN'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 'Geniş Ailem' deneyimli personeliyle vatandaşın her daim yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 78 yaşındaki Hüseyin amcamızın da yardımına Geniş Ailem koştu. Geniş Ailem ve Gönül Kazan projesinden çok memnun olduğunu ifade eden Hüseyin amca, ''Beni arıyorlar. Amca nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Bir şey arzu ediyor musun diye soruyorlar. Benim daha çok gönlümü bunlar kazanıyor. Yemekten önce bu tür sorular gönlümü kazanıyor. Birisine nasılsın demek. Bir ihtiyacın var mı, bir şey istiyor musun demek yani bu büyük bir nimet. Gönül Kazan işte bu. Hoş bir seda bırakabiliyorsan al sana Gönül Kazan. Komşular böyle ihtiyaçlarımı aldıktan sonra Gönül Kazan projesi ile yemeklerim geldikten sonra bana düğün bayram. Allah(cc) devletimize Büyükşehir Belediyemize zeval vermesin'' ifadesini kullandı.

GENİŞ AİLEM REFAKAT HİZMETİ DE SAĞLIYOR

"Geniş Ailem" projesinden faydalanan Hüseyin amca, ''Ameliyat olacağım için sık sık hastaneye gitmem gerekiyor. Hastaneye gitmeden bir iki gün önce Geniş Ailem ekibini arıyorum sağ olsunlar hastaneye gideceğim gün refakatçıyla birlikte geliyorlar ve beni hastaneye götürüyorlar. İlgili doktora ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ardından işimiz bitince de evimize geri getiriyorlar'' açıklamasını yaptı

GENİŞ AİLEM DERTLERE DERMAN OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nde ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli olan, yeterli sosyal destek alamayan, kimsesiz vatandaşların hastaneye gidiş - dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısını, barınma ihtiyacını, ev temizliği ihtiyacını, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme gibi bireylerin temel ihtiyaçları konularında vatandaşın yanında. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezinden konu ile ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bültenler - Güncel