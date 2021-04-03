Nevşehir Belediyespor'un 78 yaşındaki taraftarına imzalı forma hediye edildi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor taraftarı 78 yaşındaki Hatice Bostancı'yı evinde ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor taraftarı 78 yaşındaki Hatice Bostancı'yı evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Gazi Stadı'nın yanında bulunan evinin çatısından kırmızı beyazlı ekibin maçlarını izleyen Bostancı'yı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ile ziyaret etti.

3 çocuk ve 11 torun sahibi Hatice nine ile bir süre sohbet eden Savran ve Özaltın, destekleri için kendisine teşekkür etti.

Savran ve Özaltın, futbolcuların ve kendilerinin imzaladığı Nevşehir Belediyespor'un 50 numaralı formasını Bostancı'ya hediye etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bostancı, uzun yıllardır kırmızı beyazlı takımın maçlarını izlediğini belirterek, "Evim stadın hemen yanında olduğu için kimi zaman gençler maç izlemek için benim evimin çatısına geliyor. Ben de onlarla maçları izliyorum. Bu sırada takımımızın kazanması için de sürekli dua ediyorum. İsimlerini bilmesem de tüm oyuncularımız benim birer evladım. Onlar için her zaman dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan